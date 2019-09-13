معتصم النهار ينضم إلى عائلة “عقد الخواجة”

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انضمام الممثل السوري معتصم النهار إلى أسرة عمل فيلم عقد الخواجة الذي ستلعب بطولته.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة على حسابها في إنستغرام تجمعها بمعتصم النهار ومنتج الفيلم محمد وزيري ومخرجه محمد حماقي، رحبت من خلالها بمشاركة معتصم النهار في الفيلم.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق العمل بتصوير الفيلم في مصر وعدد من الدول الأوربية خلال الأسبوعين القادمين.

وأكدت التقارير أن عددا من النجوم سيشاركون في الفيلم بالإضافة إلى هيفاء وهبي ومعصتم النهار، ومن أبرزهم النجوم أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود.

يذكر أن فيلم عقد الخواجة قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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