HTC تستعد لإطلاق خوذة واقع معزز جديدة

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES إعلان شركة HTC عن مواصفات وموعد إطلاق خوذة الواقع المعزز Vive Cosmos VR.

وقالت الشركة إن الخوذة الجديدة قابلة للوصل بالكمبيوتر، وليست بحاجة لحساسات إضافية، كما أنها تقوم باستخدام التحكم الخاص بها لكي تعطي تتبعا وتحكما مع شاشة LCD بدقة 2880*1770 بيكسل، وب110 درجة حرية، وبمعدل تحديث 90 هرتز، الأمر الذي يجعلها ملائمة للألعاب.

ومن ميزات الخوذة الجديدة قابليتها للرفع عن الوجه بشكل جزئي لكي يحصل اللاعب على قسط من الراحة، دون أن يضطر لخلعها.

ومن خلال هذه الخوذة سيحصل اللاعب على تتبع وحرية بالحركة على مدار 360 درجة.

وستدعم الخوذة الجديدة نظام Vive Reality System المطور عوضا عن نظام Steam VR لتكون أول خوذة تدعم النظام المطور.

وستلحق شركة HTC بالخوذة الجديدة سماعات استريو، كما ستحتوي على منفذ USB3.0، ومنفذ Display Port 1.2.

يذكر أن HTC ستطلق الخوذة الجديدة في الأسواق يوم 3 أكتوبر القادم بسعر 699 دولار أمريكي.

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