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إمارات رزق تعلن طلاقها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت الفنانة السورية إمارات رزق عشاقها بإعلانها طلاقها من الفنان السوري حسام جنيد من خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك.

وقالت إمارات رزق إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، وهذا ما حدث بينها وبين زوجها السابق، وتمنت الفنانة السورية الخير لها ولحسام.

وطلبت الفنانة السورية من متابعيها عدم طرح أسئلة حول أسباب الانفصال، واعتبرته شأنا خاصا بها.

من جانبه أكد الفنان السوري حسام جنيد حادثة الطلاق من خلال منشور مشابه لمنشور إمارات رزق نشره على صفحته في فيس بوك.

الجدير بالذكر أن زواج إمارات رزق وحسام جنيد أثمر عن إنجاب طفلين هما وطن وإحساس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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