إمارات رزق تعلن طلاقها

فاجأت الفنانة السورية إمارات رزق عشاقها بإعلانها طلاقها من الفنان السوري حسام جنيد من خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك.

وقالت إمارات رزق إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، وهذا ما حدث بينها وبين زوجها السابق، وتمنت الفنانة السورية الخير لها ولحسام.

وطلبت الفنانة السورية من متابعيها عدم طرح أسئلة حول أسباب الانفصال، واعتبرته شأنا خاصا بها.

من جانبه أكد الفنان السوري حسام جنيد حادثة الطلاق من خلال منشور مشابه لمنشور إمارات رزق نشره على صفحته في فيس بوك.

الجدير بالذكر أن زواج إمارات رزق وحسام جنيد أثمر عن إنجاب طفلين هما وطن وإحساس.

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