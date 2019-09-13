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ضحكة تخلع الفك!!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت امرأة صينية لحادثة غريبة من نوعها، إذ لم تستطع إغلاق فمها بعد أن دخلت في نوبة من الضحك.

ووقعت أحداث هذه القصة يوم الأحد الماضي على متن قطار متجه نحو سكة حديد غوانغتشو الجنوبية الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، إذ دخلت المرأة التي لم يكشف عن اسمها في نوبة من الضحك أدت إلى خلع فكها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن إغلاقه.

وعلى الفور تم إذاعة طلب لمساعدة المرأة في القطار، ولحسن حظها كان على متن القطار الطبيب لوه ون شنغ، والذي بادر إلى مكان الحادث.

واعتقد الطبيب في البداية أن المرأة تعاني من سكتة دماغية، ولكنه اكتشف السبب عندما طرح عليها بعض الأسئلة، ليقوم بإعادة فكها إلى مكانه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المرأة لخلع في الفك، إذ سبق وأن خلع فكها أثناء تقيؤها خلال حملها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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