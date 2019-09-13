منوعات

لوحة مفاتيح لاسلكية تحتفظ بشحنتها لـ5 أشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة لوجيتك السويسرية اللثام عن لوحة مفاتيح لاسلكية بإضاءة ذكية أطلق عليها اسم MX Keys.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بقدرتها على تشغيل الإضاءة الذكية بشكل تلقائي بمجرد قيام المستخدم بوضع يديه على الأزرار، وتعمل هذه الإضاءة بشكل يتلاءم مع الظروف المحيطة.

وتعد بطاريتها التي تدوم لمدة 10 أيام في حال تم تشغيل الإضاءة بشكل مستمر، ولـ5 أشهر في حال لم يتم تشغيل الإضاءة من أهم ميزاتها، ويستطيع المستخدم إعادة شحن البطارية من خلال وصلها بكابل USB-C.

وأشارت الشركة السويسرية إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة قابلة للاتصال ب3 أجهزة تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أجهزة آبل ماك أو لينوكس، من خلال تقنية البلوتوث أو تقنية لوجيتك Unifying، ويستطيع المستخدم التبديل بين هذه الأجهزة بنقرة زر.

ودعمت الشركة السويسرية لوحة المفاتيح الجديدة ببرنامج لوجيتك Flow، الأمر الذي يجعلها تعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أي أو إس.

الجدير بالذكر أن لوجيتك ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 109 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك