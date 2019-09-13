لوحة مفاتيح لاسلكية تحتفظ بشحنتها لـ5 أشهر

أماطت شركة لوجيتك السويسرية اللثام عن لوحة مفاتيح لاسلكية بإضاءة ذكية أطلق عليها اسم MX Keys.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بقدرتها على تشغيل الإضاءة الذكية بشكل تلقائي بمجرد قيام المستخدم بوضع يديه على الأزرار، وتعمل هذه الإضاءة بشكل يتلاءم مع الظروف المحيطة.

وتعد بطاريتها التي تدوم لمدة 10 أيام في حال تم تشغيل الإضاءة بشكل مستمر، ولـ5 أشهر في حال لم يتم تشغيل الإضاءة من أهم ميزاتها، ويستطيع المستخدم إعادة شحن البطارية من خلال وصلها بكابل USB-C.

وأشارت الشركة السويسرية إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة قابلة للاتصال ب3 أجهزة تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أجهزة آبل ماك أو لينوكس، من خلال تقنية البلوتوث أو تقنية لوجيتك Unifying، ويستطيع المستخدم التبديل بين هذه الأجهزة بنقرة زر.

ودعمت الشركة السويسرية لوحة المفاتيح الجديدة ببرنامج لوجيتك Flow، الأمر الذي يجعلها تعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أي أو إس.

الجدير بالذكر أن لوجيتك ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 109 يورو.

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