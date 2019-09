منظمة الصحة العالمية تُزود المستشفيات الليبية بشحنة إمدادات جديدة

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا يوم أمس الجمعة تقديم شحنة جديدة من الأدوية والإمدادت الطبية إلى المستشفيات والعيادات الليبية.

حيث قالت المنظمة الأممية أن هذه الشحنة أتت بدعم من الحكومة الألمانية.

كما أوضحت أن الإمدادات ستصل الأسبوع المقبل وستساعد الآلاف من المرضى لمدة ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن المستشفيات والعيادات الليبية تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو.

وكانت المنظمة قد قالت إنها استجابت لطلب عاجل من مستشفى درنة شرقي ليبيا وقدمت إمدادات طبية لمساعدة آلاف المرضى لمدة ثلاثة أشهر.

