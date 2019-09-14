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فضل شاكر يستعد لإطلاق “يا ترى”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر عن إطلاق أغنيته الثالثة بعد تراجعه عن الاعتزال والتي حملت اسم يا ترى، من خلال نشره لتغريدة على حسابه في موقع تويتر تضمنت البوستر الدعائي للأغنية وعلق على التغريدة بعبارة قريبا يا ترى.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من عشاق النجم اللبناني، الذين عبروا عن سعادتهم بعودته للساحة الفنية.

وكتب كلمات أغنية يا ترى أحمد ماضي ولحنها زياد يوسف، وقام زاهر ديب بتوزيعها، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية قريبا جدا.

يذكر أن فضل شاكر أطلق أولى أغانيه بعد التراجع عن قرار الاعتزال على قناته في يوتيوب، وحملت اسم حبيتك، التي ألفها محمد رفاعي وقام علي أباظة بتلحينها وتوزيعها، ثم أطلق أغنية أخرى بعنوان “مع السلامة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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