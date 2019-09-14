فضل شاكر يستعد لإطلاق “يا ترى”

أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر عن إطلاق أغنيته الثالثة بعد تراجعه عن الاعتزال والتي حملت اسم يا ترى، من خلال نشره لتغريدة على حسابه في موقع تويتر تضمنت البوستر الدعائي للأغنية وعلق على التغريدة بعبارة قريبا يا ترى.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من عشاق النجم اللبناني، الذين عبروا عن سعادتهم بعودته للساحة الفنية.

وكتب كلمات أغنية يا ترى أحمد ماضي ولحنها زياد يوسف، وقام زاهر ديب بتوزيعها، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية قريبا جدا.

يذكر أن فضل شاكر أطلق أولى أغانيه بعد التراجع عن قرار الاعتزال على قناته في يوتيوب، وحملت اسم حبيتك، التي ألفها محمد رفاعي وقام علي أباظة بتلحينها وتوزيعها، ثم أطلق أغنية أخرى بعنوان “مع السلامة”.

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