مميزات ترفع مستوى خدمات تطبيق صور غوغل

في إطار سعيها لتطوير تطبيق صور غوغل قامت الشركة الأمريكية بإضافة ميزة Memories إلى التطبيق.

وستتيح هذه الميزة الفرصة للمستخدمين لاستعادة ذكرياتهم من خلال عرض مقاطع الصور والفيديو التي نشروها على تطبيق صور غوغل منذ سنوات، وسيتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الجزء العلوي من معرض الصور.

وأتاحت الشركة الأمريكية المجال للمستخدمين لمشاركة الصور مع أصدقائهم أو إيقاف ميزة Memories في حال لم يرغبوا بعرض ذكرياتهم مجددا.

كما أفسحت غوغل المجال لمستخدمي التطبيق لطباعة صورهم الموجودة في التطبيق بشكل مباشر في CV أو Walmmart في أكثر من 11 ألف مركز طباعة في أمريكا فقط.

بالإضافة إلى ذلك فقد أتاحت غوغل المجال لمستخدمي تطبيق الصور للحصول على طباعة قماشية لصورهم.

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