“3 دقّات” تحقق رقم مشاهدات ضخم

استطاعت أغنية 3 دقات للفنان المصري باسم تسجيل رقم قياسي عربي من خلال تحقيقها لـ500 مليون مشاهدة خلال عامين من إطلاقها.

وكان الفنان المصري قد أطلق أغنيته لأول مرة في أكتوبر 2017 من خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى.

بعد ذلك قام الفنان المصري بنشر الأغنية على قناته في موقع يوتيوب، لتنتشر بشكل كبير في العالم العربي، ولتحظى بشعبية كبيرة جعلتها أول أغنية عربية تحصد هذا الرقم خلال هذه المدة.

الجدير بالذكر أن أغنية 3 دقات تعد الأغنية الأولى لمؤلفها تامر حبيب، والذي قال إنه سمع اللحن في منزل الفنانة منى شبلي ليقوم بكتابة الكلمات خلال 3 ساعات فقط.

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