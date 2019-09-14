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السلطات الفرنسية تحمي دبا من “سوء المعاملة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجابت السلطات الفرنسية للشكوى التي تقدمت بها جماعة الرفق بالحيوان والتي تحدثت عن سوء المعاملة التي يتعرض لها الدب ميشا من قبل مالكيه.

وقالت جمعية الرفق بالحيوان إن الدب ميشا شارك في عدد من العروض التي أحياها مالكوه وهو يعاني من مشاكل صحية، وسوء في التغذية.

وعلى الفور قامت السلطات الفرنسية بإرسال أطباء بيطريين قاموا بفحص الدب، وقدموا له العلاج اللازم، وطلبوا من مالكيه إراحته وتوفير رعاية أكبر له.

وأعطت الحكومة الفرنسية مالكي الدب مهلة لمدة 5 أيام حتى يقوموا بتحسين نوعية حياة الدب، وتقديم الرعاية له، وفي حال فشلوا بذلك ستقوم السلطات الفرنسية بمصادرة الدب.

الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية تسعى لوضع قوانين جديدة تحسن من خلالها ظروف الحيوانات في الأسر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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