شركة Realme تطلق هاتفا مميزا بالكاميرا والبطارية

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد بكاميرا مميزة وبطارية جيدة أطلقت عليه اسم RealmeXT.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 712 ثماني النوى ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة Super OMLED بحجم 6.4 بوصة ودقة +FULLHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا، في حين ستأتي الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستأتي بحجم 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 4،6،8 غيغا بايت.

وسيأتي الهاتف الجديد ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مزودة بتقنية الشحن السريع بقوة 20 واط.

الجدير بالذكر أن Realme ستطرح الهاتف الجديد في الهند يوم 16 سبتمبر الجاري بأسعار تتراوح ما بين 200 و240 يورو، بحسب حجم الذاكرة.

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