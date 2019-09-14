موزيلا تطلق خدمة دعم فني للشركات

في إطار سعيها لتأمين موارد مالية جديدة قامت شركة موزيلا بإطلاق خدمة دعم فني موسعة للشركات.

وقالت موزيلا إنها ستتقاضى 10 دولارات أميركية عن كل عملية تنزيل لمتصفحها الشهير فاير فوكس ضمن بيئة عمل الشركات.

ومن خلال هذه الميزة ستكون الشركات قادرة على الإبلاغ عن أي مشاكل موجودة في المتصفح بشكل فوري ومباشر، كما ستحصل على كافة التحديثات الأمنية الخطرة، وسيتاح لها المجال لإبداء مقترحاتها التي تساهم في تطوير وتحسين المتصفح.

ولا تعد هذه الخدمة المدفوعة الأولى التي تطلقها شركة موزيلا غير الربحية، إذ سبق أن أطلقت خدمة الأخبار المدفوعة بدون إعلانات، كما أنها تختبر حاليا خدمة VNP مدفوعة في أميركا فقط.

الجدير بالذكر أن دخل موزيلا بمعظمه يأتي من غوغل، بالمقابل تدفع الشركة الأميركية رسوما لغوغل مقابل وجودها فيه كمتصفح افتراضي.

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