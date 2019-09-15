ما هو ماء الديتوكس ؟

هو ماء يتم إضافة الأعشاب الطبيعة أو الفواكه والخضراوات

إليه ، وهو مغذي للجسم ومليء بالفيتامينات التي يمدها للجسم، مما يساعد في تحسين

عملية التمثيل الغذائي، ويسهل حرق كمية أكبر من الدهون، كما أنه قليل السعرات

الحرارية

فوائد ماء الديتوكس لإنقاص الوزن

يمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها خلال اتباع الحمية

الغذائية

محفز قوي لشرب كمية أكبر من الماء، للمساعدة على حرق

الدهون المتراكمة وإنقاص الوزن

من فوائد ماء الديتوكس عند اتباع الرجيم ، أن تناوله

يساعد على فقدان الشهية للأطعمة

فوائد ماء الديتوكس للجسم

يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي

يطرد ماء الديتوكس السموم من الجسم

يعزز جهاز المناعة ويقويه

البشرة والشعر والأظافر

أنواع ماء الديتوكس

ديتوكس القرفة والتفاح

ديتوكس التوت الأحمر

ديتوكس الفراولة

ديتوكس خل التفاح

ديتوكس الليمون والنعناع

ديتوكس الماء والليمون

ديتوكس الأناناس

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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