هواوي ميت 30 برو.. صور تكشف التصميم “الخطير”

كشفت تسريبات جديدة عن بعض تفاصيل هاتف هواوي Mate 30 Pro والذي تستعد الشركة الصينية الكشف عنه يوم 19 سبتمبر القادم في مدينة ميونخ جنوب ألمانيا.

وجاء في صورة نشرها موقع صيني للهاتف وهو داخل غطاء بلاستيكي ولكن لم يمنع الغطاء إظهار بعض تفاصيل شاشة “الشلال” التي شوّقت إليها هواوي.

ويظهر في الصورة المسربة انحناء على طرفيْ الشاشة بشكل أكثر حدة وتواصلاً مع ظهر الهاتف، مقارنةً مع هاتف Mate 20 Pro الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

يظهر في الصورة وجود انحناء في الشاشة، هذا الانحناء يتضح أنه اكثر حدّة من أي هاتفٍ سابق من سلسلة ميت.

وتنحني الشاشة من على الجانبين بزاوية 90 درجة، وهذا يعني أن هواوي ستضيف مزايا جديدة في واجهة EMUI الخاصة بهواتفها للاستفادة من الانحناءات، على غرار ما تفعله سامسونغ مع هواتفها المنحنية.

من الخصائص المتوقعة للشاشة أنها ستكون كبيرة بمقاس 6.6 بوصة بدقة QHD+ ومن نوع Amoled ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هيرتز وهذا مفيد لعشاق ألعاب الفيديو وعرض المحتوى ولكنه يستهلك مزيدا من الطاقة مقارنةً مع تردد 60 هيرتز/ثانية.

من حيث الكاميرات من المتوقع أن تواصل هواوي شراكتها مع شركة “لايكا” الألمانية وسيأتي الجهاز أيضًا مع مستشعرين للكاميرا بدقة 40 ميغابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل ، ومستشعر ثلاثي الأبعاد في الخلف.

وتُظهر الصورة أن القطع الأمامي في الشاشة سيضم ثلاثة أجهزة استشعار منفصلة للكاميرا الأمامية. وواحد من هذه المستشعرات يُفترض أن تكون للجيل الثاني من ميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد وبدرجة أعلى تطوراً من هواوي.

وسيتم إطلاق هواتف Mate 30 بشكل رسمي في 19 سبتمبر بمؤتمر ميونيخ.

يُذكر أن الهاتف لن يحصل على نظام اندرويد مرخّص من شركة جوجل، الأمر الذي ألجأ هواوي إلى إصدار آندرويد بدون خدمات جوجل، وهذا يطرح علامات استفهام حول قدرة الشركة على إقناع المستخدم على شراء هاتف بدون خدمات جوجل مثل يوتيوب، جوجل درايف، خرائط جوجل، وغيرها الكثير من الخدمات التي باتت جزءاً رئيسياً من حياة المستخدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية