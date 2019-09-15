“كنتاكي” تصدم أصحاب الطعام الصحي

أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة تراجعها عن فكرة الطعام الصحي نظرا لانخفاض المبيعات، وعدم إقبال الزبائن عليه.

وصرح مصدر مسؤول في مطاعم كنتاكي بأن فكرة الطعام الصحي وغير المقلي كانت سيئة للغاية، نظرا لعدم رغبة الزبائن بمثل هذه الأنواع من الطعام.

وقال المصدر ذاته إن إلغاء الطعام الصحي من قوائم المطعم لن يؤثر على صحة الناس، لأنهم بالأصل يتجهون نحو الطعام المقلي وغير الصحي، ويبتعدون عن الطعام الصحي، واستمرار وجود الطعام الصحي في قائمة الطعام سيؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة.

وقامت كنتاكي مؤخرا بإطلاق وجبة بطاطا غير مقلية، ولكن الوجبة لم تلقَ رواجا بين الزبائن.

الجدير بالذكر أن كنتاكي أطلقت في العام 2011 شطائر الدجاج المشوي، ولكن الوجبة فشلت فشلا ذريعا ليتم إزالتها من قائمة الطعام.

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