القمامة تجلب آلاف الدولارات لسيدة أميركية

استطاعت الأميركية أبريل سميث البالغة من العمر 35 عاما جمع آلاف الدولارات بفضل بيع الأشياء التي تعثر عليها في صناديق القمامة.

وبدأت قصة أبريل مع جمع القمامة بالصدفة، بعد أن عثرت في شهر آذار الماضي على عدد أدوات مكياج بقيمة 1000 دولار في أحد صناديق القمامة، لتقرر التخلي عن عملها في الطهي وتتفرغ للبحث عن أشياء قيمة تقوم المحلات والمطاعم برميها في صناديق القمامة.

وخلال 6 أشهر تمكنت أبريل من جمع أدوات تجميل وأدوات منزلية بقيمة 18 ألف دولار، كما استطاعت توفير 5000 دولار من فواتير الطعام.

وعبرت أبريل عن سعادتها لتواجدها في منطقة مكتظة بالمطاعم والمحلات مما يسهل مهمتها في العثور على الأشياء الجيدة القابلة للبيع.

وقالت إنها تستفيد من المنتجات التي تعثر عليها بشكل شخصي، كما تقوم ببيعها عبر الإنترنت بمبالغ بسيطة.

وأكدت أبريل أنها تقوم بعملها بالرغم من أنه غير قانوني في مدينة ألينوي، دون أن تواجه أي مشاكل.

الجدير بالذكر أن أبريل رفضت الكشف عن المنطقة التي تجمعه منها هذه الأشياء خوفا من منافسة جامعي القمامة الآخرين.

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