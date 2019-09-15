لينوفو تطلق ساعة ذكية مميزة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن ساعة ذكية جديدة ومميزة أطلقت عليها اسم LenovoCarme.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة ملونة قابلة للمس بحجم 1.3 بوصة، وقامت بإحاطتها بطبقة زجاجية منحنية لتساعد المستخدمين على مشاهدة البيانات التي تقدمها من كافة الاتجاهات.

وستعرض الساعة الجديدة المكالمات والرسائل الواردة للشخص، كما ستقوم بتقديم معلومات حول الطقس ومعلومات متعلقة باللياقة البدنية كعدد الخطوات، مراقبة النوم، بالإضافة إلى احتوائها على مستشعر لضربات القلب، ومنبه ومؤقت.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء بفضل حصولها على معيار IP68، ويمكن ربطها بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من خلال تقنية البلوتوث 4.2.

وستأتي الساعة ببطارية بسعة 200 ميلي أمبير تتيح لها العمل لمدة أسبوع، وبلونين هما الأسود والأخضر.

الجدير بالذكر أنها ستطلق الساعة الجديدة في الهند يوم 15 سبتمبر الجاري على أن تطلقها بعد ذلك في كافة أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية