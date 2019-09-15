نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من خلال حسابها على تويتر انفصالها بشكل رسمي عن زوجها هادي أسمر.

وعبرت نادين نسيب نجيم في تغريدتها عن صعوبة هذا القرار، ولم تتطرق للأسباب التي أدت إلى الانفصال، وأكدت على استمرار علاقة الصداقة والود بينها وبين زوجها، وتمنت الخير لها ولزوجها السابق.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية أن حادثة الانفصال وقعت بشكل سري منذ حوالي عام كامل، ولكن الزوجين استمرا معا في منزل واحد ريثما تنتهي إجراءات الطلاق، ولكي يحضرا ولديهما هيفين وجوفاني لهذا القرار، لكي لا يتأثر تحصيلهما الدراسي.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها ستنتقل إلى منزل آخر برفقة ولديها لتبدأ به حياة جديدة.

الجدير بالذكر أن إعلان الانفصال جاء بعد يوم واحد من فوز نادين بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل خمسة ونص الذي عرض في رمضان الماضي.

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