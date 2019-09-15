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أغنية فارقوني لناصيف زيتون تتصدر “عراقياً”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الفنان السوري ناصيف زيتون نجاحا جديدا بعد تصدر أغنيته فارقوني التي قام بغنائها باللهجة العراقية قائمة الأغاني العراقية.

وتمكنت الأغنية الجديدة من حصد لقب أكثر المشاهدات على يوتيوب في العراق، وتصدرت قائمة تريندينغ، بالإضافة إلى تصدرها قائمة الأغاني العراقية على تطبيق أنغامي.

وتعد أغنية فارقوني من أغاني ألبوم ناصيف الجديد والذي طرح منه عدة أغانٍ هي: تكة، ما بظن، أزمة ثقة، كل بوم بحبك، أنا معك، وصلك خبر، وسلمي.

وأغنية فارقوني من تأليف عدنان الأمير، وألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ.

الجدير بالذكر أن ناصيف زيتون أحيا يوم 13 سبتمبر الجاري حفلا فنيا في مدينة أربيل العراقية، بحضور عدد كبير من عشاقه الذين أطلقوا عليه لقب الملك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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