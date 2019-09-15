منوعات

طفلة تتسبب في موت والدتها بـ”طريقة مؤسفة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية تسببت طفلة روسية تبلغ من العمر عامين في موت والدتها أثناء قيامها بإخراجها من السيارة.

ووقعت أحداث هذه الحادثة في قرية ستارويه سيلو بداية الشهر الجاري، حيث كانت الأم يوليا البالغة من العمر 20 عاما تهم بإخراج ابنتها من السيارة من خلال النافذة، ويبدو أن الطفلة ضغطت على زر إغلاق النافذة بالخطأ، الأمر الذي جعل رأس أمها داخل السيارة وجسدها خارجه لتختنق وتفارق الحياة.

وتفاجأ الزوج عندما قصد سيارته بالمنظر الذي رآه أمامه، وعمد إلى كسر زجاج النافذة، وطلب الإسعاف، ولكن بعد فوات الآوان إذ كانت ياوليا فارقت الحياة.

الجدير بالذكر أن الشرطة الروسية فتحت تحقيقا في الحادث لتتأكد من عدم وجود جريمة في هذه القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك