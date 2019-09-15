طفلة تتسبب في موت والدتها بـ”طريقة مؤسفة”

في حادثة مؤسفة للغاية تسببت طفلة روسية تبلغ من العمر عامين في موت والدتها أثناء قيامها بإخراجها من السيارة.

ووقعت أحداث هذه الحادثة في قرية ستارويه سيلو بداية الشهر الجاري، حيث كانت الأم يوليا البالغة من العمر 20 عاما تهم بإخراج ابنتها من السيارة من خلال النافذة، ويبدو أن الطفلة ضغطت على زر إغلاق النافذة بالخطأ، الأمر الذي جعل رأس أمها داخل السيارة وجسدها خارجه لتختنق وتفارق الحياة.

وتفاجأ الزوج عندما قصد سيارته بالمنظر الذي رآه أمامه، وعمد إلى كسر زجاج النافذة، وطلب الإسعاف، ولكن بعد فوات الآوان إذ كانت ياوليا فارقت الحياة.

الجدير بالذكر أن الشرطة الروسية فتحت تحقيقا في الحادث لتتأكد من عدم وجود جريمة في هذه القضية.

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