سوني تطلق شاشة عملاقة بدقة 16k 

كشفت شركة سوني اليابانية عن شاشة عملاقة بدقة 16K وسعر باهظ، مُزوّدة بمجموعة من التقنيات الحديثة التي تتيح للمستخدم خوض تجربة بصرية مميزة.

وستأتي الشاشة العملاقة بطول 5 أمتار وعرض 19 متراً، وستعمل بتقنية Crystal LED display التي تدعم تركيب وحدات العرض بجانب بعضها البعض لكي تتم عملية بناء الشاشة.

وستأتي كل وحدة من وحدات العرض بحجم 16*18 بوصة وبدقة عرض 360*360 بيكسل على أن يحمل كل بيكسل 3 ليدات، وبهذه الطريقة ستعمل الشاشة بشكل مشابه لشاشة OLED مع زيادة بشدة الإضاءة تصل إلى 1000 nits، مع دعمها لمساحة الألوان بنسبة 140% من طيف الألوان sRGB.

واستخدمت سوني في صنع الشاشة 18 وحدة 1080p، و 72 وحدة لتشكيل دقة 4k، و576 وحدة لتشكيل دقة 16K، وقالت إن تكلفة كل وحدة من هذه الوحدات حوالي 10000 دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تطلق سوني شاشتها العملاقة والتي لن يمتلكها إلا قلة من الناس بسعر يصل إلى 5.8 مليون دولار أمريكي.

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