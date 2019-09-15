منوعات

دراسة تثبت أهمية الشاي بالنسبة للدماغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف باحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة وجامعة كامبريدج وإسيكس أهمية الشاي بالنسبة للدماغ وذلك من خلال دراسة قاموا بها.

وشملت الدراسة 30 شخصا تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث تم إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي لهم.

وبعد ذلك سئلوا عن عدد مرات شربهم للشاي الأخضر، الأسود، الأولونغ الصيني والقهوة، ومن ثم تمت دراسة الإجابات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين واظبوا على شرب الشاي 4 مرات على الأقل لمدة 25 عاما تمتعوا بأدمغة صحية مقارنة بالآخرين.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في تأثير الشاي على شبكات الدماغ، وأكدت أن تناول الشاي بانتظام يساهم في الحفاظ على الدماغ ويحد من التدهور المعرفي المتعلق بالسن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك