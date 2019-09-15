دراسة تثبت أهمية الشاي بالنسبة للدماغ

اكتشف باحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة وجامعة كامبريدج وإسيكس أهمية الشاي بالنسبة للدماغ وذلك من خلال دراسة قاموا بها.

وشملت الدراسة 30 شخصا تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث تم إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي لهم.

وبعد ذلك سئلوا عن عدد مرات شربهم للشاي الأخضر، الأسود، الأولونغ الصيني والقهوة، ومن ثم تمت دراسة الإجابات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين واظبوا على شرب الشاي 4 مرات على الأقل لمدة 25 عاما تمتعوا بأدمغة صحية مقارنة بالآخرين.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في تأثير الشاي على شبكات الدماغ، وأكدت أن تناول الشاي بانتظام يساهم في الحفاظ على الدماغ ويحد من التدهور المعرفي المتعلق بالسن.

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