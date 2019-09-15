دراسة تكشف أضرارا غير مُتوقعة للفقر 

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كوبنهاجن الدنماركية أن الفقر من العوامل التي تسرع الشيخوخة بالإضافة إلى العوامل الأخرى كالبيئة والوراثة.

وقال الباحثون إن انخفاض الدخل ومعاناة الشخص من مشاكل مالية واقتصادية يؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم، وإضعاف القدرة البدنية والذهنية.

وأثبتت الدراسة التي استمرت لمدة 22 عاما وشملت أشخاصا من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على أن الفقر يضعف اليد بمقدار 1.2 كغ، ويضعف عدد مرات الجلوس والقعود خلال نصف دقيقة بمرتين عن أصحاب الدخل الجيدة.

بالإضافة إلى ذلك قال الباحثون إن الفقر وانخفاض الدخل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الالتهابات مما يجعل التجاعيد تظهر بسرعة كبيرة مقارنة بأصحاب الدخل الجيد.

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