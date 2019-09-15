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دراسة تكشف أضرارا غير مُتوقعة للفقر 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كوبنهاجن الدنماركية أن الفقر من العوامل التي تسرع الشيخوخة بالإضافة إلى العوامل الأخرى كالبيئة والوراثة.

وقال الباحثون إن انخفاض الدخل ومعاناة الشخص من مشاكل مالية واقتصادية يؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم، وإضعاف القدرة البدنية والذهنية.

وأثبتت الدراسة التي استمرت لمدة 22 عاما وشملت أشخاصا من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على أن الفقر يضعف اليد بمقدار 1.2 كغ، ويضعف عدد مرات الجلوس والقعود خلال نصف دقيقة بمرتين عن أصحاب الدخل الجيدة.

بالإضافة إلى ذلك قال الباحثون إن الفقر وانخفاض الدخل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الالتهابات مما يجعل التجاعيد تظهر بسرعة كبيرة مقارنة بأصحاب الدخل الجيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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