“ون بلس” تستعد لإطلاق هاتفين يدعمان تقنية 5G

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إطلاق شركة ون بلس الصينية لهاتفين جديدين يدعمان تقنية 5G سيطلق عليهما اسم ون بلس 7T، وون بلس 7T PRO.

وأكدت التقارير الواردة من الشركة الصينية أن الهاتف ون بلس 7T سيعمل بمعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم، ونظام أندرويد 10.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 بوصة ودقة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية 16 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الثالثة إلى 12 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 و256 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت، بينما ستأتي البطارية بسعة 3800 ميلي أمبير.

في حين سيعمل هاتف وون بلس 7T PRO بمعالج ونظام مماثل لمعالج الهاتف السابق، بينما ستأتي الشاشة بحجم 6.65 بوصة ودقة QHD، وستحتوي على كاميرا أمامية وكاميرا خلفية ثلاثية مماثلة للكاميرات الموجودة في هاتف وون بلس 7T .

أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 256 و512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 و12 غيغا بايت، أما البطارية فستبلغ سعتها 4085 ميلي أمبير.

يذكر أن التقارير أكدت أن شركة ون بلس ستكشف عن هذه الهواتف يوم 26 سبتمبر الجاري على أن تطلقها رسميا يوم 10 أو 15 أكتوبر القادم.

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