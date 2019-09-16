هل يساعد العنب في حماية الأسنان من التسوس ؟!

توصلت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journal of Dental Research) إلى وجود مركب في العنب قادر على تقوية الأسنان

وحمايتها من الإصابة بالتسوس.

وأفاد الباحثون أن مثل هذه النتائج ستساعد

عدد كبير من الأشخاص وتقوي أسنانهم وتعزز صحتها وبالتالي عدم فقدانها بوقت مبكر من

الحياة.

ولطالما ارتبط هذا المركب الموجود في العنب

بفوائد عديدة تعود على صحة الإنسان، ومن أهمها تعزيز تدفق الدم وتحسين عمل القلب في

الجسم.

ووجد الباحثون في الدراسة الحالية أن هذا

المركب استطاع التقليل من فرص قلع الأسنان عن طريق زيادة عمر الحشوات والتي تتراوح

ما بين 5- 7 سنوات في الوضع الطبيعي، فهذا المركب يعمل على تقوية العاج بشكل أساسي.

هذه النتيجة تعني أنه في حال تضرر الأسنان،

سوف يتمكن أطباء الأسنان من استخدام بواقي السن وجعل تماسكها أقوى مع المادة المستخدمة

في الحشوات، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

وأشار الباحثون أنه في حال وجود مشاكل في

حشوات الأسنان، يرتفع خطر الإصابة بالتسوس، الأمر الذي حثهم على البحث عن بديل وعلاج

آخر لهذه المشكلة.

تجدر الإشارة إلى وجود علاجات عديدة متوفرة

في الوقت الحالي لعلاج تسوس الأسنان والتي تهدف إلى التخلص من الجزء المتضرر بالسن

واستبداله بحشوة مصنوعة من مواد مختلفة مثل الخزف أو مركب الراتنج، إلا أن هذه المواد

تعيد إصابة السن بالتسوس بعد عدة سنوات.

المصدر: ويب طب

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