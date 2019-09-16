تسريب الصور الرسمية لسلسلة هواتف Mate 30 من هواوي

قبل 48 ساعة تقريباً من الحدث الرسمي المنتظر للكشف عن

هواتف هواوي الجديدة من سلسة Mate 30

تم تسريب الصور الأقرب للحقيقة أو بالأصح الصور شبه الرسمية إذا جاز التعبير.

عائلة Mate 30

تأتي هذه المرة بـ 4 هواتف مثل العادة فهناك هاتف ميت 30 لايت وميت 30 وميت 30 برو

بالإضافة إلى النسخة الخاصة والتي تحمل اسم العلامة التجارية Porsche Design بالتعاون مع

شركة بورشه.

الاختلافات واضحة بين الهواتف في الصور فمثلا نسخة لايت

ستحمل ثقباً في الشاشة الأمامية لكاميرا السيلفي ونسخة ميت 30 ستحمل نتوء صغير في

الأمام أما نسخة البرو فستحمل نتوءاً أكبر مع كاميرا دائرية من الخلف.

كالعادة تحصل نسخة Porsche Design على تصميم أنيق جداً ومختلف كلياً عن

الهواتف الرئيسية بالإضافة لتواجد اللون الأحمر والأسود مجدداً وخلفية من الجلد.

ستكشف هواوي عن كافة مواصفات هذه الهواتف وأسعارها في

حدث ضخم ستقيمه الشركة في مدينة ميونخ الألمانية يوم 19 سبتمبر الجاري فإذا كنت من

المهتمين بذلك يمكنك متابعة تغطيتنا للحدث عبر تقاريرنا اليومية.

المصدر: عالم التقنية

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