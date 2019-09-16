حقيقة توقيع شاروخان لبطولة فيلم جديد

نفى الفنان الهندي الشهير شاروخان كافة الشائعات التي تتحدث عن توقيعه عقدا للعب دور البطولة في فيلم حركة، وذلك من خلال تغريدة نشرها على حاسبه الرسمي في موقع تويتر.

وعبر نجم بوليوود البالغ من العمر 53 بطريقة ساخرة عن هذه الشائعات، وقال إنه تفاجأ بتوقيعه عقدا خفيا في غيابه ودون علمه.

وطلب شاروخان من عشاقه ومتابعيه الذي يزيد عددهم عن 38 مليون متابع على موقع تويترالتريث وعدم تصديق الشائعات مؤكدا عدم تصويره لأي فيلم في الفترة الحالية.

من جهة أخرى عبر عشاق النجم الهندي عن أسفهم وخيبة أملهم لعدم وجود فيلم جديد له، وطالبوه بالعودة إلى الساحة الفنية قريبا، وتقديم أفلام جديدة لهم.

يذكر أن فيلم حركة سيكون من إخراج علي عباس ظفر، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في العام 2020، وحتى الآن لم يتم كشف اسم الممثل الذي سيلعب دور البطولة فيه.

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