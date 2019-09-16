أضرار صادمة لنقص فيتامين (د).. كيف تتجنبه؟

حذرت العديد من الدراسات الناس من خطورة نقص الفيتامين د، داعية إلى الحفاظ على وجوده بنسب كافية في الجسم.

وقالت الدراسات إن فيتامين د يجعل البشرة مشرقة ونضرة، كما أنه يعمل على زيادة المناعة وتقوية العظام.

وأكدت على أن نقص الفيتامين د يؤدي إلى إصابة الإنسان بعدد من المشاكل الصحية والنفسية، فهو يزيد من احتمالية الكسور، ويصيب الشخص بآلام أسفل الظهر، وذلك لأن فيتامين د يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، ونقصه يجعلها عاجزة عن امتصاصه.

كما يؤدي نقص الفيتامين د إلى إصابة الإنسان بالإرهاق والتعب، والاكتئاب، وانخفاض الروحة المعنوية، بالإضافة إلى ذلك فإن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تساقط الشعر.

ولكي يحافظ الإنسان على نسبة الفيتامين د في جسده يجب عليه التعرض لأشعة الشمس المباشرة بشكل دائم، وتناول عظام الأسماك أو التونة أو السردين، بالإضافة إلى البيض واللبن والفطر المشروم نظرا لغناها بهذا الفيتامين.

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