بريطاني دفع 37 ألف دولار لتفادي غرامة بـ100 دولار

تفاجأ المهندس البريطاني المتقاعد ريشتارد كيدويل بإرسال الشرطة البريطانية إلى بريده غرامة مالية بقيمة 100 دولار أميركي بسبب تجاوزه السرعة خلال سيره على أحد الطرقات أثناء رحلة قام بها في نوفمبر 2016 إلى وورسيستر.

ورفض البريطاني البالغ من العمر 71 عاما، دفع المبلغ، وقال إنه لم يتجاوز حدود السرعة، وبأن الكاميرات مخطئة، واستعان بخبير فيديو وإلكترونيات لكي يؤكد صحة كلامه وخطأ كاميرات المراقبة.

وظلت القضية عالقة لمدة 3 سنوات دفع خلالها حوالي 37 ألف دولار أميركي أتعابا للمحامين والمحكمة والتنقلات والسفر.

ولكن المحكمة لم تقتنع بكافة الأدلة التي قدمها المهندس المتقاعد، وثبتت الغرامة عليه الأمر الذي جعله يدفع الغرامة، ويخسر تكاليف القضية.

وعبر ريتشارد عن حزنه لقرار المحكمة مؤكدا عدم تجاوزه حدود السرعة، وقال إنه أنفق رسوم القضية من الميراث الذي خصصه لعائلته بعد وفاته.

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