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غارمين تطلق موديلات جديدة من ساعة Fenix

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة غارمين الأميركية أربعة موديلات جديدة من ساعة Fenix الرياضية الفاخرة بثلاث مقاسات مختلفة حملت أسماء Fenix 6S، Fenix6، Fenix 6X، Fenix 6X Pro Solar.

وعمدت الشركة إلى صناعة جسم الساعات الجديدة من مادتين مختلفتين، مع تزويد أحد الموديلات بخاصية الشحن بالطاقة الشمسية.

وقامت غارمين بإضافة مجموعة كبيرة من التحسينات على الموديلات الجديدة، حيث حسنت وظائف التنقل بين القوائم، وجعلت البطاريات تعمل لمدة أطول، كما أضافت خرائط جديدة لملاعب الغولف ومنتجعات التزلج على الجليد، ومستشعر Pluse OS.

وتميز الموديل Fenix 6X Pro Solar باحتوائه على خاصية الشحن بالطاقة الشمسية، حيث يحتوي على عدسة شحن شمسية تعمل على زيادة عمر البطارية، وزجاج غارمين Power Glass.

وأكدت غارمين أن بطارية هذا الموديل تجعل الساعة تعمل لمدة 24 يوما باستخدام الشحن الشمسي، و21 يوما دون شحن استخدام الشحن الشمسي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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