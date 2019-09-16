“أوبو” تفاجئ عشاقها بـ”هاتف مميز”

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة سيطلق عليه اسم Reno Ace.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 Plus الحديث والمتطور ونظام أندرويد دون أن يتم الكشف عن رقم الإصدار.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة الشلال التي تتميز بانحنائها من الجانبين، وستضيف إليها معدل تحديث 90Hz لشاشة العرض، ليكون هذا الجهاز أول أجهزة أوبو التي تحصل على هذه الشاشة.

وعمدت أوبو إلى تطوير تقنية Super VOOC لكي تصبح قادرة على دعم ميزة الشحن السريع بقوة تصل إلى 65 واط.

ولم تفصح أوبو عن حجم الشاشة ولكنها أكدت على أنها ستحتوي على كاميرا أمامية وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل لإحدى الكاميرات.

ولم تقدم الشركة الصينية أي معلومات حول مساحة الذاكرة والداخلية، ولكنها أكدت على أن سعة البطارية ستصل إلى 4000 ميلي أمبير.

الجدير بالذكر أن أوبو ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق يوم 10 أكتوبر القادم دون أن تفصح عن سعره وعن باقي الميزات التي ستتواجد به.

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