سماعة لاسلكية جديدة للاستخدامات الشاقة

أعلنت شركة سونوس الأميركية عن سماعة لاسلكية جديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم Move.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على تحمل كافة الظروف المناخية بالإضافة إلى الماء والغبار نظرا لحصولها على معيار الحامية IP56.

وصممت الشركة الأمريكية سماعة Move اللاسلكية بشكل دائري، ووضعت لها قاعدة شحن لاسلكية.

وقالت سونوس إن وزن سماعتها الجديدة سيصل إلى حوالي 3 كيلوغرامات، وأنها ستدعم تقنية البلوتوث، وشبكة WLAN اللاسلكية، والمساعد الصوتي غوغل أسيستنت، وأمازون إليسكا.

الجدير بالذكر أن سونوس ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 399 دولارا أميركيا، دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لتوفر السماعة في الأسواق.

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