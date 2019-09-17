تعاون ليبي إيطالي نحو ترميم المدن الأثرية الليبية

شهدت العاصمة الايطالية روما –برعاية السفارة الليبية لدى ايطاليا – الملتقي الأول بين مصلحة الآثار الليبية والبعثات الآثرية الايطالية من المختصين فى مجال الآثار.

حضر الملتقى ممثلين عن وزارة الخارجية الإيطالية وتمحور اللقاء حول كيفية البدء فى ترميم المدن الأثرية الرئيسية في ليبيا،لبدة وصبراتة وشحات .

وتتوقع السفارة الليبية – حسب ما ورد في صفحتها الرسمية التي نقلت الخبر- أن تبدأ خطوات العمل فى القريب العاجل بالتنسيق بين الطرفين حيث تكفل الجانب الايطالي بتدريب الكوادر الليبية الشابة المهتمة بمجال الآثار والإرث للرفع من كفاءتهم، كما تم الاتفاق على تبادل الأرشيف ودعم مصلحة الآثار الليبية في بناء أرشيفها المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية