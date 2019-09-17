وزارة الثقافة المصرية تنعي الناقد أحمد سخسوخ

نعت وزارة الثقافة المصرية في بيان لها الناقد المصر أحمد سخسوخ الذي توفي يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم إن المسرح العربي والمصري فقد أحد أهم فرسانه، مؤكدة أن إرثه سيجعله خالدا في هذا المجال.

والناقد أحمد سخسوخ من مواليد مصر عام 1947، ودرس قسم الدراما والنقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المصرية، قبل أن يتم دراسته في معهد العلوم المسرحية فيينا.

وشغل سخسوخ خلال حياته عددا من المناصب كرئيس قسم الدراما، وأستاذ في قسم الدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى توليه عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية.

يذكر أن لأحمد سخسوخ عددا من الأعمال والدراسات النقدية والأكاديمية من أبزرها المسرح المصري في مفترق طرق وصناع المسرح المصري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية