“موتورلا” تطلق أولى شاشاتها الذكية.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة موتورلا الأميركية أولى شاشاتها الذكية التي حملت اسم Motorola TV، لتنضم بذلك إلى سلسلة شركات الهواتف الذكية التي أطلقت شاشات خاصة بها.

وستعمل الشاشة بمعالج Mali 450 للرسومات، ونظام أندرويد 9.0، وستأتي برام 2.25 غيغا، وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغا بايت، وبذراع تحكم يستخدم للألعاب.

وزودت الشركة الأميركية الشاشة بتقنية IPS وستوفرها بأحجام تتراوح ما بين 32 و65 بوصة.

وستأتي الشاشة بوضوح 1080p بالنسبة للنسخ التي تأتي تحت 43 بوصة، بينما ستأتي النسخ الأكبر حجما بدقة 4K.

وتعد هذه الشاشة مناسبة لأفلام هوليود لأنها ستأتي بزاوية عريضة بقياس 178 درجة، كما تتميز هذه الشاشات باحتوائها على تقنية Dolby Vision وتقنية HDR10، بالإضافة إلى تقنية Dolby Audio.

يذكر أن موتورلا ستطلق شاشتها الجديدة عبر متجر FlipKart يوم 29 سبتمبر الجاري في الهند فقط، وسيتراوح سعر هذه الشاشات ما بين 200 لـ910 دولارات أميركية بحسب حجمها.

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