غوغل وإيف سان لوران تطلقان حقيبة ظهر ذكية

أثمر التعاون بين شركة غوغل الأمريكية وشركة إيف سان لوران الفرنسية عن إنتاج حقيبة ظهر ذكية تحمل العلامة Jacquard، سيطلق عليها اسم Cit-e.

وقالت الشركة الأمريكية إن العلامة Jacquard تم دمجها مع الحزام الأيسر للحقيبة، ومن خلال تقنية البلوتوث يتم الاتصال بين الشريحة الموجودة في الحزام وتطبيق غوغل Jacquard.

وتتميز العلامة Jacquard بدعمها لعدد كبير من الإيماءات، حيث يمكن للمستخدم أن يقوم بالمسح عليها باتجاه الأعلى والأسفل، كما يمكنه النقر عليها بشكل مزدوج.

ومن خلال هذه التقنية ستكون الحقيبة قادرة على الاتصال بمساعد جوجل الصوتي، والقيام بعدد كبير من المهام والوظائف.

وتتيح هذه الإيماءات الفرصة للمستخدم للاطلاع على الطقس، والتقويم وذلك من خلال ميزة My day، ومن خلال هذه الإيماءات سيكون المستخدم قادرا على تفعيل كاميرا الهاتف الذكي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الحقيبة الذكية الجديدة في متجر إيف سان لوران بسعر يصل إلى حوالي 1000 دولار أمريكي.

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