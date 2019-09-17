روسي يعثر على “كنز ثمين” بمنزل أجداده

تفاجأ مواطن روسي لم تكشف هويته خلال قيامه بعملية صيانة للمنزل الذي ورثه عن أجداده بوجود كنز قديم فيه.

ووجد الرجل الذي يعيش في مدينة ترويتسك الواقعة في مقاطعة تشيليابينسك الروسية محفظة نقود جلدية تحتوي على أوراق وسندات مالية بمبالغ كبيرة بالنسبة لتلك الفترة، بالإضافة إلى نقود معدنية تعود إلى فترة امبراطورية روسيا القيصرية.

كما عثر على موسى حلاقة، وسكين، ومجموعة حقن طبية غير مستعملة، وقطع من الفرو بحالة جيدة وقابلة للاستخدام.

وقال المواطن الروسي إنه لم يستغرب وجود هذه الأشياء في منزل أجداده نظرا لعملهم في تجارة قبعات الفرو.

يذكر أن المواطن الروسي قرر إهداء جزء من الكنز إلى متحف المسجد الموجود في مدينته، على أن يحتفظ بباقي الكنز لأحفاده، ليكون دليلا على عراقة العائلة وأصالتها.

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