“حادثة غريبة”.. موظف يُحضِر مُهرّجا لاجتماع عمل!

في حادثة غريبة من نوعها قام النيوزيلندي جوشوا جاك بإحضار مهرج إلى اجتماع عمل دعته إليه شركة “إف سي بي” التي يعمل بها.

وتوقع جوشوا أن يحصل خلال هذا الاجتماع على ترقية أو يسرح من العمل، لذلك قرر استئجار مهرج يسهل له التعامل مع الموقف في كلا الحالتين، ويقدم له الدعم العاطفي خلال الاجتماع.

ودفع جوشوا للمهرج الذي جاء به من فرع المهرجين بلا حدود مبلغ 200 دولار أميركي، وبالفعل قام المهرج بتقليد تعابير الحزن والبكاء أثناء توقيع الموظف على قرار تسريحه.

من جانبها لم تقم الشركة بالإدلاء بأي تصريح حول الأمر، بينما قال جوشوا إن الموظفين شعروا ببعض الإثارة خلال الاجتماع.

يذكر أن منظمة مهرجين بلا حدود افتتحت فرعها في أميركا في العام 1995، وتهدف المنظمة إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات ومناطق الصراعات والحروب.

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