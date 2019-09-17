آيسر تكشف عن بروجكتور محمول بدقة عالية

أعلنت شركة آيسر التايوانية عن بروجيكتور محمول بدقة Full HD أطلقت عليه اسم C250 i، وقالت الشركة إن دقة السطوع في منتجها الجديد ستصل إلى ANSI-Lumen 300.

ويتميز الجهاز بأن مصدر إضاءة الليد فيه يستمر لـ30 ألف ساعة، كما يتميز بقدرته على تلقي الإشارات مباشرة، وبشكل لاسلكي من أجهزة أندرويد، وأي أو إس.

وزودت الشركة التايوانية الجهاز الجديد بمنفذ USB، ومنفذ HDMI من النوع Type C يستخدمان لتشغيل المحتوى بشكل مباشر من وحدة التخزين USB، وبطارية تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة، وألحقت آيسر بجهازها الجديد سماعات 5 واط.

الجدير بالذكر أن آيسر ستطلق البروجيكتور الجديد في الأسواق في يناير 2020 بسعر يصل إلى 489 دولارا أمريكيا.

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