“أسفلت9: الأسطورة” مُحسّنة على هواتف “ROG Phone II”

أعلنت كل من شركة Gameloft، الرائدة في مجال ابتكار الألعاب وتطويرها، وشركة ASUS، المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن عقد شراكة حصرية فيما بينهما أثناء كشف الستار عن هاتف ROG Phone II الجديد في معرض إيفا (IFA) لعام 2019 المقامة في برلين.

وسيتمكن مستخدمو هاتف ROG Phone II منذ البداية من الاستمتاع بلعبة أسفلت 9: الأسطورة، وهي اللعبة الأكثر تنزيلاً من ألعاب سباقات Gameloft، في نسخة مُحسّنة من اللعبة مع الاستفادة الكاملة من قوة الهاتف الجديد. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو هاتف ROG Phone II من فتح قفل سيارة Porsche 911 مع ملصق ROG مُعدّل كجائزة حصرية.

وقال شركة Gameloft في بيان إنها عملت بالتعاون الوثيق مع ASUS لتوفير تجربة لعب صممت مخصوص وغنية جدًا في لعبة أسفلت 9:الأسطورة. لعبة سلسلة السباقات على الهاتف المحمول ذات المصدر الأكثر استحسانًا تستفيد بشكل كامل من قوة هاتف ROG Phone II التي تتيح زيادة اللقطات المعروضة في الثانية الواحدة وتوفر عرضًا أكثر سلاسة. هذه النسخة من لعبة أسفلت 9:الأسطورةتدعم أيضًا مزايا الاهتزاز الذاتي في هاتف ROG Phone II بالإضافة إلى الشاشة المزدوجة للجيل الثاني من Twinview dock.

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