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جديد الموضة حذاء نسائي يفتح زجاجات العصير!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فيتيمتز الفرنسية عن حذاء نسائي جديد بتصميم مميز، حيث زود بفتاحة فضية لزجاجات العصير تم تثبيتها في كعب الحذاء.

وطرحت شركة فيتيمتز الحذاء من خلال نشرها لصور لهم على حسابها على انستجرام، وحظيت الصور بإعجاب النساء، وحصدت أكثر من 110 آلاف إعجاب.

وأطلق المتابعون على الحذاء الجديد تسميات مختلفة كالحذاء المبدع، وحذاء فتح القارورة.

وصنعت الشركة الفرنسية الحذاء من جلد التمساح، وأكدت أن الفتاحة الموجودة في الكعب لن تسبب أي مشاكل للمرأة أثناء المشي.

ولم تفصح الشركة الفرنسية عن الأسباب التي دفعتها لتصميم الحذاء بهذه الطريقة الغريبة وغير المألوفة.

يذكر أن شركة فيتيمتز ستطلق الحذاء الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1300 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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