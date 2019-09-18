الصحة تسلم مستشفى زوارة البحري شحنة معدات طبية وأجهزة

تسلم مستشفى زوارة البحري شحنة من الأجهزة والمعدات

الطبية تحتوي على جهازي صدمة كهربائية وجهاز تنفس صناعي و4 أجهزة مراقبة الوظائف

الحيوية.

وقالت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية الثلاثاء، إن

الشحنة شملت 20 سرير كهربائي وسريري ولادة و 4 أسرة كشف وعدد 2 كراسي أسنان وأدوات

جراحية خاصة بالعمليات الصغرى والكبرى و4 عربات طبية متنقلة وطاولة عمليات.

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت مطلع أغسطس الماضي مستشفى

ابن سينا في مدينة سرت شحنة من المعدات الطبية والأجهزة، في إطار تنفيذ خطة

الوزارة لدعم القطاع الصحي.

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