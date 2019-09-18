أسوأ عادات تؤثر على صحتك خلال فصل الخريف

مع انتهاء الصيف وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً تتغير

الحالة المزاجية ويصاحب ذلك العديد من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبياً على

الإفراط في تناول الطعام

انخفاض درجات الحرارة يصاحبه دوماً زيادة الرغبة في

تناول الطعام وخاصة الكربوهيدرات متمثلة في المخبوزات والمشروبات السكرية الدافئة.

زيادة حصتك من

الطعام تؤدي بالطبع إلى زيادة غير محسوبة في الوزن مما يزيد من مخاطر العديد من

الأمراض المصاحبة للسمنة خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

قلة الحركة

تنخفض دوماً الأنشطة البدنية مع بداية الخريف ويلجأ

العديد من الناس إلى الجلوس أمام التلفاز أو جهاز الكمبيوتر لعدة ساعات متواصلة،

كل هذا يزيد أيضاً من مخاطر زيادة الوزن. لذلك يجب الحرص دوماً على ممارسة الأنشطة

الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً.

تجنب الخضراوات والفواكه

يصعب على الكثير الاعتماد على الفواكه كتحلية في فصلي

الخريف والشتاء وخاصة مع قلة التنوع في هذه الفترة من العام. وكحل لذلك يمكنك

تناول العصائر الطبيعية المعدة من الفواكه المجمدة المفضلة لديك كما يمكن اعداد

حساء الخضراوات يومياً.

الكسل وقلة الخروج

الجسم يحتاج الى أشعة الشمس طوال العام للحصول على

فيتامين D لصحة العظام، كما ان الحصول على الهواء

النقي أمر ضروري لتوازن الحالة المزاجية والتغلب على الاكتئاب المصاحب لتغير

الفصول. لذلك احرصي يومياً على الخروج في فترة النهار للتمتع بأشعة الشمس والهواء

النقي.

الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

بالتأكيد، نشعر في بعض الأيام بالرغبة في العودة إلى

المنزل من العمل والبقاء في الداخل طوال الوقت. وهذا يزيد من اكتئاب فصل الخريف

وكحل فعال لذلك يجب الخروج مع الأصدقاء أو العائلة بضع ليال في الأسبوع. بهذه

الطريقة سوف تحسنين حالتك المزاجية وصحتك بالإضافة الى علاقاتك الاجتماعية في نفس

الوقت.

تناول الأطعمة الدسمة

الجلوس لساعات طويلة والبقاء معظم الوقت داخل المنزل مع

انتهاء الصيف يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة المريحة مثل الحلويات والوجبات

الدسمة. ولكسر الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكريات تناولي الكربوهيدرات

المعقدة مثل الأرز البني وخبز والحبوب الكاملة والحبوب، والمعكرونة المصنوعة من

القمح الكامل.

التوقف عن ممارسة الرياضة

التفكير في الاستيقاظ مبكراً والخروج في الجو البارد

صباحاً قد يدفعك الى العودة الى السرير مرة أخرى بدلاً من الخروج وممارسة الأنشطة

الرياضية الروتينية. يمكنك تعويض ذلك بممارسة تمارين اليوغا أو ركوب الدراجة

الثابتة داخل المنزل.

الإصابة بالاكتئاب والحزن

يصاب العديد من الناس بنوبات من الحزن والاكتئاب خلال

فصل الخريف نتيجة نقص فيتامين D بسبب قلة

التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي. تجنبي ذلك بتخصيص وقت للخروج يومياً أو

الاستمتاع بمشروب دافئ في الشرفة في فترة الصباح.

المصدر: مجلة حياتك

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