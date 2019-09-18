هل تريد العمل بالساعة وبأجرٍ كبير؟.. إليك هذه الدول

كشفت بيانات حديثة عن قائمة دول العالم من حيث الحد الأدنى للأجور الذي يتلقاه العمال بالساعة، والتي احتلت فيها أستراليا صدارة الترتيب.

وذكرت بيانات نشرها معهد WSI الألماني أن الحد الأدنى كان في أستراليا الأفضل بقيمة 14.14 دولاراً للساعة.

ويُعتبر “قانون الحد الأدني للأجور” بمثابة آلية تنظيم العمل في كل دولة من الدول لمنع استغلال العمال، وتفرض الدولة قوانين صارمة تمنع دفع أجور أقل من القدرة الشرائية المحلية.

وجاء في المرتبة الثانية لوكسمبورغ بقيمة 13.14 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، ونيوزيلندا 11.28 دولارًا ، وفرنسا بقيمة 11.24 دولارًا، بينما تقدم هولندا 11.01 دولارًا .

وينتج عن سعر الساعة في الولايات المتحدة ما يعادل 6.63 دولارات أمريكيية من القوة الشرائية ، وفقًا للتقرير ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف السعر في روسيا ، والذي لا يساوي سوى 1.87 دولارًا من حيث القوة الشرائية.

وخلت قائمة الدول التي رصدتها الدراسة وعددها 37 دولة من أي دولة عربية أو أفريقية ، حيث جاءت في ذيل الترتيب مولدوفا بحد أدنى بلغ 0.77 سنتا أمريكيا، أي أقل من دولار واحد.

يُِشار إلى أن ليبيا كانت قد صُنّفت في تقرير آخر بالمرتبة الخامسة عربياً من حيث قائمة الحد الأدنى للأجور، بواقع 450 دينارا ليبيا.

وتعاني قوانين الحد الأدنى للأجور في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حالة “فضفاضية” دون تحديد واضح، الأمر الذي يساعد أصحاب العمل على التلاعب بالأجور ومحاسبة العمال وفقاً لعدد الأيام التي يعملوها وليس وفقاً لعدد الساعات، فهناك من يعمل بعدد ساعات تفوق ما يتقاضاه.

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