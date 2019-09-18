كشفت سامسونج عن هاتف Galaxy M30s ببطارية ضخمة 6000mAh

أعلنت سامسونج اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Galaxy

M30s والذي يعتبر نسخة مطورة من الهاتف السابق Galaxy

M30 وطبعاً الترقية الأهم هي حجم البطارية التي

تأتي هذه المرة بسعة 6000mAh.

يقدم الهاتف شاشة سوبر اموليد بحجم 6.4 إنش بدقة FHD+

ويعمل بمعالج Exynos 9611 مع 4GB و 6GB

ذاكرة عشوائية و 64GB و 128GB

ذاكرة تخزين يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

الكاميرات أيضا حصلت على تطوير مهم مقارنة بالنسخة

السابقة حيث بات يحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48MP

و 13MP و 5MP مع كاميرا

أمامية لصور السيلفي بدقة 16MP.

يحمل الهاتف كما أسلفنا بطارية بسعة 6000mAh

تدعم الشحن السريع بقوة 15W حيث ستعمل

هذه المواصفات بنظام اندرويد 9 مع واجهة سامسونج One UI.

الجهاز متوفر للحجز المسبق بدءاً من اليوم ولكن سيبدأ

بيعه في السوق الهندي أولاً بدءاً من 29 سبتمبر الجاري بسعر يبدأ من 200 دولار

تقريباً لنسخة 4 رام ويصل إلى 250 دولار لنسخة 6 رام.

لا توجد أي معلومات عن طرح هذا الهاتف في أسواق أخرى حتى

الآن.

المصدر: عالم التقنية

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