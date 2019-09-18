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Honor تطلق هاتفا مميزا بسعر زهيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة Honor  الصينية التابعة لشركة هواوي جهازا جديدا رخيص الثمن بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Honor Play 3e.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Media Tek MT6762R ونظام تشغيل Android 9 pie، وواجهة EMUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة LCD بحجم 5.71 بوصة ودقة +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وأما الذاكرة الداخلية ستتراوح ما بين 32 و64 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 2و و3 غيغا بايت، وبطارية الجهاز ستأتي بسعة 3020 ميلي أمبير، وستوفر الشركة الجهاز ب3 ألوان هي الأسود، والذهبي، والأزرق.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر زهيد يصل إلى 100 دولار أمريكي فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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