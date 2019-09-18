Mi 9 Lite  جديد Xiaomi قريبا في الأسواق

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إطلاق شركة Xiaomi الصينية لهاتف جديد بمواصفات مميزة سيطلق عليه اسم Mi 9 Lite.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 710 ثماني النوى من إنتاج شركة كوالكوم، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.39 بوصة وبدقة عرض 1080*2340 بيكسل، وتتميز الشاشة بقدرتها على عرض الفيديوهات بدقة +FULL HD.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وأكدت التقارير أن الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز ستتراوح ما بين 4 و6 غيغا بايت، فيما لم تستطع الكشف عن حجم الذاكرة الداخلية.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4030 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على مستشعر للبصمات، وشريحة NFC التي تستخدم للدفع الإلكتروني، ونقل البيانات.

الجدير بالذكر أن التقارير أكدت على أن سعر الهاتف لن يتجاوز 400 دولار أمريكي، ولكنها لم تستطع تحديد تاريخ إطلاق الهاتف في الأسواق.

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