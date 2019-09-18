هاتف جديد خالٍ تماما من أي أزرار

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة وبدون أزرار أطلقت عليه اسم Nex 35G.

واستعاضت الشركة الصينية عن الأزرار بحساسات للمس يمكن استخدامها لرفع مستوى الصوت والطاقة في الجهاز.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم، ونظام أندرويد 9 مع واجهة المستخدم Funtouch OS9.1 الخاصة بهواتف فيفو.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشات Plastic OLED بحجم 6.89 بوصة ودقة عرض 2256*1080بيكسل، وتتميز هذه الشاشات بقدرتها على تغطية 99.6 من مساحة الشاشة، وبسطوع يصل إلى 800 شمعة مع التقليل من الضوء الأزرق الضار.

واحتوى الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، في حين جاءت الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 13 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 8 و12 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية الجهاز فستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق نسختين من هذا الجهاز، نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس، وأخرى لا تدعم هذه الشبكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية