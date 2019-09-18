ابتلعت خاتمها كي لا يسرقه لصوص الكوابيس

استيقظت الشابة الأمريكية جينا إيفانز من نومها مذعورة بعد رؤيتها لكابوس مرعب، حيث رأت نفسها في قطار سريع، وحولها مجموعة من اللصوص الراغبين في سرقة خاتم خطوبتها المصنوع من الألماس، لتقوم على الفور بابتلاع خاتمها من أجل منع اللصوص من الحصول عليه.

وبعد أن استيقظت الشابة من نومها تفاجأت باختفاء الخاتم الثمين من يدها، فبادرت بالاتصال بطبيبها، وشرحت له القصة، فطلب منها القدوم إلى المستشفى حيث أجري لها تصوير بالأشعة السينية لتحديد مكان الخاتم الذي كان مستقر في معدتها.

وبعد ذلك قام الأطباء بإجراء عملية تنظير علوي للشابة الأمريكية من أجل إخراج الخاتم من معدتها.

وعبرت الشابة عن دهشتها من قيامها بابتلاع الخاتم أثناء نومها ودون أن تشعر، وقالت إن الكابوس الذي رأته هو السبب في حدوث هذا الأمر معها.

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