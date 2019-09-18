دراسة: لابد من تناول الثوم كل صباح

أثبتت دراسة حديثة تم نشرها في ناشيونال سنتر فور كومبليمنتري أند إنتجريتيف هيلث أن تناول الثوم مع وجبة الإفطار يعد أمرا ضروريا لمرضى السكري.

وأكدت الدراسة على أن الثوم يعمل على ضبط نسبة السكر في الدم طوال اليوم، ويمنعه من الارتفاع.

كما أن تناول الثوم بانتظام يساهم في خفض نسبة السكر الصائم في الدم، وهي النسبة التي تعكس مستوى السكر قبل أن يقوم المريض بتناول إفطاره.

وقال الباحثون إن تناول الثوم مع وجبة الإفطار يساهم في خفض الكولسترول والالتهابات في الجسم.

وأوصى الباحثون مرض السكري بتناول عصير الثوم بشكل مستمر نظرا لدوره في علاج الخلايا التي تُتلف في الكبد بسبب ارتفاع السكر.

ونصح الباحثون مرضى السكري بتناول الثوم مع البيض أو الفول أو الخبز في وجبة الإفطار.

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